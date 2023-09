Il viaggio di coppia perfetto? Un'isola privata in Polinesia

Viaggiare al top è una scelta che vuole mettere l'accento sulla qualità, sul comfort e sull'attenzione ai dettagli: il tutto per creare un'esperienza di viaggio strepitosa e da ricordare per sempre. Alloggi di classe in luoghi paradisiaci ed esclusivi, con servizi personalizzati grazie ad addetti ai lavori attenti e professionali capaci di soddisfare ogni esigenza in modo discreto e tempestivo; attività su misura, con gli operatori turistici che riescono a garantire una vasta gamma di servizi collaterali personalizzati.

Per chi è alla ricerca dell'esclusività, Le Isole di Tahiti offrono sicuramente opportunità indimenticabili. Non solo resort di lusso, con gli straordinari over water costruiti sulle acque cristalline della Polinesia Francese, queste isole offrono anche la possibilità di vivere un’esperienza di totale privacy e relax in un vero e proprio paradiso terrestre nelle splendide location di The Brando, Motu Nao Nao e Nukutepipi Private Island Resort: isole e atolli a uso esclusivo in spiagge incontaminate, tra le meravigliose sfumature blu del mare e del cielo e tesori naturali e sottomarini mozzafiato.

Resort di lusso a Tahiti: le ville private di The Brando

Nelle fantastiche isole dell’arcipelago di Tahiti, precisamente a Tetiaroa, sorge il resort The Brando il cui nome richiama il noto attore. Costruito nel 2014, è situato nell'arcipelago delle Isole della Società, a 15 minuti di aereo privato da Tahiti, e offre 35 spettacolari ville con piscina privata e accesso diretto alla laguna, per nuotare nella natura incontaminata insieme a tartarughe, mante e a più di 150 diverse specie di pesci. The Brando propone abitazioni in grado di garantire una esperienza nella privacy più assoluta. Sull'isola sono inoltre presenti due ristoranti con cucina gourmet, di alta classe, per far vivere esperienze gastronomiche straordinarie, capaci di mixare al meglio la cucina orientale e quella occidentale: in particolare quella polinesiana e quella francese. Tra gli innumerevoli servizi offerti, il resort offre ai suoi ospiti la possibilità di rilassarsi in una meravigliosa spa con centro benessere e in un'ampia infinity pool. Sull'isola vive un solo abitante: Simon Teihotu Brando, figlio di Marlon Brando e dell'attrice Tarita Teriipia.



L'isola privata Motu Nao Nao. Parola d'ordine: privacy

Rimanendo nelle Isole della Società è possibile soggiornare presso una piccola isola privata, di soli 75 acri, dal nome Motu Nao Nao e che sorge nella laguna di Raiatea a circa 45 chilometri da Bora Bora: raggiungibile esclusivamente con un motoscafo privato o con elicottero, il Motu ospita tre ville, tutte progettate dal famoso designer Alain Fleurot che le ha arredate in maniera tale da valorizzare al meglio anche la natura paradisiaca che le circonda. La struttura garantisce grande privacy ed esclusività e per questo propone un servizio di ristorazione pensato ad hoc per i propri ospiti: uno chef privato è a disposizione e propone pietanze cucinate con ingredienti locali in base alla stagionalità dei prodotti, per una vera e propria esperienza gourmet di alto livello. Tra i servizi offerti dal resort c’è L'Outdoor Movie Theatre, un cinema all'aperto a disposizione per una serata romantica, che propone film proiettati direttamente sulla spiaggia.



Un rifugio remoto: Nuketepipi, a 6000 chilometri dalla terra ferma

Nelle Isole Tuamotu esiste un altro angolo di paradiso che garantisce privacy e completo relax: si tratta di Nukutepipi che, con una superficie di 5,6 chilometri, è tra i luoghi più remoti ed esclusivi del mondo. L'atollo ospita il Nukutepipi Private Island Resord, un lussuoso resort con 13 bungalow sulla spiaggia, due ville e una villa master. L'isola ospita anche una pista di atterraggio per permettere ai voli privati di accedervi. Il resort vanta un approccio altamente ecosostenibile: ogni giorno vengono piantati alberi e talee che serviranno per garantire una proposta culinaria gourmet esclusiva e green, con frutta e ortaggi biologici sempre freschi. Il Nukutepipi Private Island Resort offre inoltre la possibilità di fare snorkeling in acque incontaminate, sorgendo infatti vicinissimo a una grande barriera corallina, molto apprezzata anche dagli appassionati di immersioni. Un'altra attività davvero particolare ed esclusiva proposta dal resort è la possibilità di nuotare con le balene.

Per avere ulteriori informazioni in merito alle lussuose proposte da Le Isole di Tahiti è possibile visitare il sito tahitourisme.it gestito dall'ente di promozione turistica dell'arcipelago della Polinesia Francese.