Guagliumi Moto: un nuovo punto di riferimento per gli amanti delle due ruote a Roma

Roma, “città eterna”, si tinge ancora più di “orange” grazie all’arrivo della nuova concessionaria Guagliumi Moto in Via Salaria,1300. È proprio la celebre “via dello shopping” automobilistico e motociclistico romano ad accogliere da qualche mese l’innovativa concessionaria. Questa nuova realtà si inserisce nel solido gruppo Guagliumi Cars, da anni una garanzia nel settore auto in tutto il Lazio, ora pronto a conquistare anche gli amanti delle due ruote con la stessa dedizione e professionalità. Guido Guagliumi, CEO e amministratore unico della società, spiega con passione il nuovo corso: "Con l’introduzione di KTM e Husqvarna all’interno del gruppo è stata sviluppata una divisione interamente legata al mondo delle due ruote, dando vita al progetto Guagliumi Moto. Questa apertura rappresenta un'ulteriore dimostrazione del nostro continuo impegno nel voler soddisfare le esigenze e le aspettative degli appassionati moto del nostro territorio."



Un'offerta che sfida la concorrenza

La struttura in Via Salaria,1300, inaugurata nel luglio 2023, già innovativa e all’avanguardia è stata ulteriormente rinnovata per ospitare due prestigiosi brand: KTM e Husqvarna. La sede di Guagliumi Moto, inaugurata ufficialmente il 6 aprile scorso, è stata pensata per ospitare l’arrivo dell’ampia gamma di prodotti, al vertice in ogni segmento. Progettata per offrire ai clienti, e a tutti gli amanti del brand più READY TO RACE del mercato, un’esperienza unica tra le moto Street e Offroad, l’abbigliamento KTM PowerWear e gli accessori KTM PowerParts.



Qui, ogni dettaglio parla di qualità e attenzione al cliente. "Guagliumi Cars, con già cinque sedi nel Lazio tra Roma e Latina, si è distinta per la sua attenzione nella qualità, nell'innovazione e a un servizio clienti sempre impeccabile nel settore auto. Intendiamo trasferire questa esperienza decennale anche nelle due ruote, sicuri che la Guagliumi Moto diventerà un punto di riferimento a Roma” ha aggiunto Guido Guagliumi. È con questo obiettivo ben in mente che l’azienda cura ogni aspetto del servizio, dalla vendita al post-vendita, e si impegna a fornire un'assistenza personalizzata per garantire la migliore esperienza possibile.

Più di un semplice acquisto: una vera esperienza

Guagliumi Moto infatti vuole essere più di una concessionaria. L’ambiente è stato appositamente progettato per garantire la miglior customer experience possibile, per offrire una gamma completa e sempre aggiornata, accessori e merchandising per personalizzare il vostro stile in sella. Un team esperto di consulenti vendita e tecnici specializzati sarà a disposizione per gestire le richieste dei clienti e fornire servizi di manutenzione e riparazione efficienti e tempestivi, grazie anche alla grande disponibilità di ricambi in magazzino. "Il nostro obiettivo è di creare, nel più breve tempo possibile, passando attraverso eventi periodici, uscite programmate e tante esperienze da vivere insieme come una community unita della stessa passione per le due ruote” ha concluso Guagliumi. La partecipazione attiva a queste occasioni permette di consolidare legami e di condividere la passione per il motociclismo in un ambiente accogliente e stimolante.



Un nuovo capitolo per il Gruppo Guagliumi

Con una posizione strategica in Via Salaria e un ambiente accogliente e professionale, Guagliumi Moto non solo attira gli amanti delle moto, ma è destinata a diventare un punto di riferimento anche per tutti quei romani che magari non si sono ancora avvicinati al mondo delle due ruote. L'esperienza e la passione che Guido Guagliumi porta nel suo lavoro sono palpabili in ogni angolo della concessionaria: ogni elemento della Guagliumi Moto è pensato per riflettere un mix perfetto di innovazione e tradizione. Il focus di questa filiale è quello di offrire le ultime novità del settore, affiancate però da un’esperienza decennale.



Eventi e community: un calendario ricco di appuntamenti

Il calendario eventi dell’azienda è ricco di appuntamenti pensati per rafforzare la comunità di motociclisti. Dalle giornate di prova delle nuove uscite a incontri con esperti del settore, ogni evento è un'occasione per imparare, divertirsi e fare networking.



Per chi desidera saperne di più o partecipare agli eventi è possibile visitare il sito Guagliumi Moto oppure chiamare lo 06/69483758.



Per chi vuole prenotare un test ride KTM o Husqvarna lo può fare a questo link.



Vi ricordiamo che Guagliumi Moto si trova in Via Salaria 1300.