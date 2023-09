Diventare toelettatore: una nuova opportunità professionale

Professione tra le più affascinanti e soddisfacenti nel mondo degli animali domestici, quella del toelettatore ricopre un ruolo di primo piano nella cura degli amici a quattro zampe. Affidati a mani esperte, infatti, gli animali non solo vengono puliti e ben curati, ma giovano di trattamenti che contribuiscono a preservare il loro benessere generale. Perché la salute passa prima di tutto dalla corretta pulizia e cura costante.

L’importanza del toelettatore

Per chi vuole approcciare questa professione, è bene sapere che fare il toelettatore è molto di più che pettinare e tagliare le unghie degli animali. Inoltre, si tratta di una professione in notevole espansione. Questo è dovuto in parte all'aumento di animali domestici nelle famiglie, ma al contempo al maggiore livello di attenzione per la salute e il benessere di questi straordinari compagni di vita.

A tutto ciò si affianca una sempre maggiore necessità di qualifica e professionalità. Ecco perché è necessario iscriversi a un corso certificato secondo gli standard in vigore per ottenere la qualifica da toelettatore e iniziare il proprio percorso lavorativo. In Umbria, c’è Ecipa Umbria, agenzia di formazione accreditata dalla Regione, che mette a disposizione dei propri studenti corsi di formazione, garanzia per iniziare a lavorare in regola ancora prima che diventi obbligatorio frequentare un corso riconosciuto.

Toelettatore come professione

In tal senso, una spinta arriva dalla Regione Umbria, una delle poche che a oggi ha riconosciuto ai toelettatori un profilo professionale. Questo si traduce, finalmente, in una professionalità non solo considerata al pari di qualsiasi altra professione normata, ma anche che tutte le persone che la eserciteranno avranno dei requisiti fondamentali per poter operare in sicurezza – la propria e quella degli animali – e per garantire ai clienti un servizio efficiente e professionale.

Grazie a questo procedimento, e a una proposta di legge sostenuta dalla Federazione Nazionale Toelettatori e dalla CNA Nazionale, la strada verso il riconoscimento dell’inquadramento giuridico della figura del toelettatore d’animali d’affezione pare tracciata.

Il piano del corso

Entrando nel dettaglio del corso di qualifica per toelettatore proposto da Ecipa Umbria - novità assoluta in Umbria - le lezioni avranno il via il prossimo 9 ottobre nella sede di Fontivegge, a Perugia, presso cui sono stati allestiti nuovissimi laboratori per preparare al meglio e toccare con mano la professione grazie alle 230 su 400 ore di lezioni pratiche.

In laboratorio, gli studenti affronteranno insegnamenti che spaziano dalle tecniche di relazione con i principali animali da compagnia a quelle di gestione degli stessi, dalle procedure di intervento alle tecniche di immobilizzazione all’asciugatura e spazzolatura del manto, passando per la preparazione estetica per le esposizioni, le tecniche di toelettatura e la pulizia ottimale dell’area di lavoro.

La parte teorica del corso permette invece di preparare al meglio alla possibilità di essere dipendente o di aprire una propria toelettatura. Tra le tematiche, si imparerà a esercitare un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma, contabilità e amministrazione, gestione dei rapporti con le banche e delle operazioni di cassa, approfondimento delle normative e delle procedure per la garanzia delle esigenze igienico sanitarie e, poi, obblighi, compiti e responsabilità dei soggetti del sistema aziendale, fattori di rischio, gestione dei fornitori e del magazzino.

Completano il corso tutte quelle materie per lavorare direttamente sull’animale. Dall’esercitare la professione alla comunicazione con i proprietari al compilare la scheda tecnica ai comportamenti dell’animale, dalle patologie di cane e gatto ai trattamenti igienici alle razze e le diverse acconciature, fino alla conoscenza di prodotti, attrezzature e accessori e la valutazione della qualità degli interventi erogati. A fine corso, è in programma un project work altamente professionale.

Ogni insegnamento è affidato ai migliori professionisti del territorio attentamente selezionati in collaborazione con la Federazione Nazionale Toelettatori.

Iscrizioni aperte

C’è tempo fino al 4 ottobre 2023 per iscriversi al corso, che inizierà il 9 ottobre e ha un unico requisito di accesso: aver assolto il diritto/dovere di istruzione e formazione. Per le persone straniere, è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

Per iscriversi e frequentare il corso basta compilare questo modulo Registrazione Corso (jforma.it) e pagare la quota di iscrizione. Maggiori info allo 075/5173143 oppure mail a ecipaumbria@ecipaumbria.it. Per conoscere tutti i corsi attivati da Ecipa www.ecipaumbria.it. Ecipa ha sede a Perugia, in via Fontivegge, 55, a Terni, strada di Cardeto, 61 e Castiglione del Lago, via della Stazione.