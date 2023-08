Cinque consigli per un prato perfetto

Un prato curato richiede una combinazione di attenzioni regolari e di ordinaria manutenzione che non vanno sottovalutati. Durante tutto l'anno infatti occorre stare attenti alle necessità e alle cure del manto erboso in ogni sua fase: i neofiti del pollice verde non devono comunque disperare, perché basta seguire alcuni piccoli consigli e utilizzare le giuste attrezzature per ottenere risultati ottimali e mantenere un prato sano, curato e bello in tutte le stagioni.



Le fasi della manutenzione di un prato

I lavori di manutenzione del benessere di un prato possono essere suddivisi in cinque macro aree: semina, concimazione, taglio, irrigazione e mantenimento. Analizziamo passo dopo passo queste fasi attraverso spiegazioni e utili consigli.

A inizio stagione, con l'arrivo della primavera, la prima cosa da fare è valutare in che condizioni il manto erboso ha superato l'inverno. In questa fase è sicuramente utile effettuare lavori di scarificazione o arieggiatura del prato (sia con attrezzatura manuale, sia a motore) per togliere i residui invernali. Le lame incidono l'erba fino a togliere i residui delle vecchie radici ormai secche, favorendone l'ossigenazione e aumentando la luce a disposizione, nonché la ricezione dell'acqua. Sempre in questa fase bisogna effettuare un controllo alla ricerca delle aree prive di erba e, qualora ci siano, provvedere con la preparazione del terriccio per la risemina e l’estirpatura eventuale delle erbe infestanti.

Una mano dagli esperti

Il passaggio successivo è quello della concimazione. Scegliere i giusti prodotti può essere difficile, ecco perché è meglio chiedere consiglio agli operatori di settore: utilizzare un buon fertilizzante infatti è fondamentale per regalare al prato tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Questa fase, di solito, deve essere effettuata tra inizio primavera e la fine dell'estate e potrebbe dover essere ripetuta con passaggi di concimazione più leggera. Una volta che il prato ha raggiunto l'altezza di 8/10 centimetri si passa al taglio. Le prime volte è consigliabile effettuare un taglio che preveda il recupero dell'erba, poiché i residui creano un tappeto che fa ingiallire le piante rendendole più deboli. Tutte le volte che serve, e comunque con regolarità, il prato deve poi essere irrigato prevedendo, nel caso, anche un impianto automatico costruito ad hoc. Innaffiare costantemente il prato lo difende dalla calura e, in caso di alte temperature, deve essere fatto anche quotidianamente, evitando però le ore più calde della giornata: ciò, infatti, incide nel livello di umidità e potrebbe favorire la comparsa di muffe.

Nella fase di mantenimento bisogna ripetere le lavorazioni precedenti. Per un taglio regolare e veloce si può decidere di utilizzare la tecnica del mulching: con attrezzature dotate di apposite lame si crea un macinato più sminuzzato che ne facilita l’assorbimento favorendo il suo ruolo di concime naturale.



Cinque consigli per la cura del prato

L'utilizzo di attrezzature a motore o elettriche rende tutto più semplice: AgriEuro è il portale di riferimento per le macchine da giardino e i suoi esperti sono a disposizione per consigliare al meglio il macchinario più adatto a ogni esigenza. Robot da giardino: l'utilizzo quotidiano di un robot da giardino garantisce un taglio sempre uniforme e può essere un'ottima soluzione per chi magari non ha troppo tempo a disposizione per la cura del prato. Taglio incrociato: nelle fasi di taglio e mantenimento è meglio evitare di andare in un'unica direzione. Cambiare lo schema di taglio evita che gli steli vengano spinti sempre dalla stessa parte: il prato ne gioverà in salute e bellezza. Massima attenzione agli infestanti: le piante infestanti sono da estirpare subito con attrezzatura specifica per evitare che possano danneggiare l'erba che sta intorno. Un monitoraggio continuo permette di intervenire tempestivamente e con relativa facilità. Scegliere il concime giusto: prodotti contenenti azoto, fosforo e potassio rendono l'erba più forte, donandole energia e garantendo un verde più bello e intenso.

Per maggiori informazioni, saperne di più sulle attrezzature da giardino e effettuare un ordine è possibile consultare su www.agrieuro.com lo store online di Agrieuro, specializzato nel mondo delle macchine per la cura del giardino.