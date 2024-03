Mercoledì 27 Marzo 2024, 10:57 - Ultimo aggiornamento: 10:58

L'innovazione tecnologica ha segnato un punto di svolta decisivo introducendo modalità di pagamento che si adattano con flessibilità alle esigenze di un pubblico globale. In questo scenario, Aircash emerge come una soluzione pionieristica, progettata per trasformare radicalmente l'approccio agli scambi monetari, sia nel contesto digitale che in quello fisico. Questa piattaforma, la prima fintech croata, autorizzata dall'UE come istituto di moneta elettronica, si distingue per la sua capacità di coniugare l'efficienza delle transazioni online con la tangibilità e la sicurezza delle operazioni offline, offrendo un servizio che va oltre i confini tradizionali dei pagamenti. Attraverso un'interfaccia intuitiva e un'ampia gamma di servizi, Aircash si propone come una soluzione unica per depositi, prelievi, pagamenti e trasferimenti di denaro istantanei, oltre a offrire una carta prepagata facilmente gestibile tramite app e A-bon, un e-voucher per acquisti online sicuri.



Comprendere Aircash e la sua visione

Aircash si pone come leader nel settore fintech, offrendo un portafoglio digitale che integra servizi finanziari innovativi con la massima sicurezza. Autorizzato dall'UE, questo istituto di moneta elettronica ha rivoluzionato il concetto di portafoglio digitale, consentendo operazioni di deposito, prelievo, pagamento e trasferimento di denaro in modo istantaneo. La piattaforma si avvale di una carta prepagata attivabile con un solo clic e di A-bon, un e-voucher per acquisti online sicuri, grazie all'uso di un codice PIN a 16 cifre. Aircash non si limita a offrire un servizio di pagamento, ma estende le sue funzionalità attraverso Aircash Marketplace, una soluzione integrata nel portafoglio digitale per pagamenti in diversi settori come parcheggi, trasporti, intrattenimento, eventi, servizi e telecomunicazioni. La capacità di trasformare il denaro virtuale in fisico in pochi secondi e la recente espansione come emittente principale di carte di credito dimostrano l'innovazione e la versatilità di Aircash.



Configurare il tuo account Aircash

Per iniziare a sfruttare i vantaggi offerti da Aircash, il primo passo consiste nella creazione di un account personale. Questo processo è stato semplificato al massimo per garantire che chiunque possa accedere ai servizi offerti dalla piattaforma senza difficoltà. Dopo aver scaricato l'applicazione ufficiale e completato la registrazione, gli utenti possono immediatamente iniziare a esplorare le diverse funzionalità disponibili, tra cui trasferimenti di denaro, pagamenti di bollette e ricariche telefoniche. Aircash ha raggiunto traguardi significativi, espandendo il suo team a oltre 100 membri e servendo più di un milione di utenti. La sua presenza è consolidata in oltre 200.000 punti vendita e ha ottenuto riconoscimenti come la settima azienda tech a più rapida crescita in Europa centrale secondo Deloitte Technology Fast 50 e la tredicesima posizione in Europa secondo il Financial Times.



Effettuare e ricevere pagamenti

Una volta configurato il proprio account, gli utenti possono godere della libertà di effettuare e ricevere pagamenti in modo intuitivo e sicuro. Aircash si pone come un ponte tra il mondo fisico e quello digitale, permettendo transazioni senza soluzione di continuità attraverso una vasta gamma di canali. Che si tratti di inviare denaro a familiari e amici, pagare acquisti online o coprire spese quotidiane, Aircash offre una soluzione affidabile e conveniente.



Sfruttare le funzionalità avanzate di Aircash

Oltre alle operazioni di pagamento standard, Aircash si distingue per una serie di funzionalità avanzate che arricchiscono l'esperienza dell'utente. Tra queste, la possibilità di collegare carte di credito o debito al proprio account, effettuare prelievi presso sportelli automatici senza l'uso di una carta fisica e accedere a servizi esclusivi offerti dai partner di Aircash. Queste opzioni, combinate con un elevato livello di sicurezza garantito da tecnologie all'avanguardia, rendono Aircash una soluzione completa per la gestione delle proprie finanze. La piattaforma ha ottenuto la licenza di istituto di moneta elettronica, consolidando la sua presenza in mercati chiave come Germania, Spagna, Austria, Grecia, Romania e Slovenia, e sviluppando continuamente l'applicazione per offrire una gamma più ampia di servizi.



Unire la comunità Aircash

Diventare parte della comunità Aircash significa entrare in un ecosistema in continua espansione, dove gli utenti possono beneficiare di offerte esclusive, supporto dedicato e aggiornamenti costanti sulle ultime novità. La piattaforma si impegna a mantenere un dialogo aperto con i suoi utenti, ascoltando i loro feedback e lavorando incessantemente per migliorare e ampliare i servizi offerti. Con oltre 1.000.000 di utenti, Aircash ha dimostrato di essere una soluzione affidabile e innovativa nel panorama dei pagamenti digitali, offrendo un servizio che risponde alle esigenze di un pubblico sempre più ampio e diversificato.



Aircash rappresenta non solo una soluzione ai bisogni attuali nel campo dei pagamenti digitali, ma anche una promessa per il futuro, con l'obiettivo di rendere le transazioni finanziarie più accessibili, sicure e convenienti per tutti. La sua visione innovativa e l'impegno costante verso l'eccellenza ne fanno un punto di riferimento nel settore, guidando la trasformazione verso un mondo in cui la gestione del denaro è libera da vincoli e limitazioni.