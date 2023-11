Ricerca universitaria e successo imprenditoriale: un legame indissolubile

Pur rivelandosi proficuo e vincente, il connubio tra impresa e mondo accademico fatica ancora a trovare piena realizzazione; far sì che riesca a realizzarsi concretamente però è fondamentale, tanto per la PMI quanto per le Università

In un panorama sempre più competitivo, le imprese sono chiamate ad investimenti importanti per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione che comportano, però costi, non sempre sostenibili, pur con la consapevolezza di quanto siano indispensabili per rispondere in modo efficace alle ultime esigenze del mercato e, se possibile, anticiparle.

Lo Stato e le Regioni sono di supporto a queste esigenze tramite finanziamenti pubblici (a fondo perduto e/o a tasso agevolato) con misure specifiche che in questo periodo, grazie ai fondi PNRR, si concretizzano con bandi sempre più frequenti.

Una collaborazione da sfruttare

In tale contesto, la ricerca universitaria può (e deve) iniziare ad essere considerata come risorsa cruciale per favorire il progresso imprenditoriale, specie per la PMI. Questo legame spesso sottovalutato, infatti, si rivela essere spinta importante per una crescita sostenibile, economicamente più facile da gestire ed estremamente proficua.

Importanti e positivi risvolti ricadono, ovviamente, anche sul contesto accademico, che ha l’opportunità di ampliare gli orizzonti di una ricerca sempre più vicina al mondo produttivo , creando studenti e ricercatori, arrivando così ad assumere il ruolo di motore trainante dell’innovazione e della ricerca al servizio del mondo dell’impresa.

Affidarsi agli specialisti del settore

Come detto, però, pur consapevole di queste potenzialità, l’imprenditorialità fatica ancora ad avviare partnership e proficue collaborazioni con gli Atenei. Una problematica non da poco e di cui una realtà consapevole e all’avanguardia come TECN.AV. Srl, di cui è socio di riferimento ed Amministratore Unico il dott. Stefano Albrizio, ha deciso di farsi carico, ponendosi come trait d'union al servizio di PMI e grandi realtà per rendere più semplice e immediato il processo di collaborazione con le migliori università.

Attiva dal 1982, TECN.AV. punta a fornire quelle attività di R&S che possano consentire alla ricerca di base, tipicamente accademica, di essere concepita e indirizzata alla ricerca industriale e conseguente sviluppo sperimentale, per poi essere ripresa dal mondo produttivo (PMI in testa) e trasformata in un prodotto da immettere sul mercato.

Supporto in ambito chimico-farmaceutico e nutraceutico

Dopo un decennio dedicato in prevalenza alle problematiche ambientali, con particolare riferimento a progetti di recupero e riutilizzo di reflui e rifiuti industriali, negli ultimi anni TECN.AV. ha ampliato la propria proposta e dedicato gran parte delle risorse a progetti di R&S in proprio e per conto terzi in ambito chimico-farmaceutico e nutraceutico.

Pur non tralasciando lo studio e lo scouting di tecnologie innovative in campo ambientale ed energetico in una ottica di economia circolare e transizione energetica, TECN.AV. si propone oggi come punto di riferimento per operare al fianco delle aziende del nutraceutico, della cosmesi e dei medical devices, sfruttando il proprio importante bagaglio di competenza nel settore di riferimento.

Un patrimonio di competenze uniche

Operazioni che TECN.AV. compie senza problemi grazie al team di ricerca interna composto da ricercatrici PhD e da un solido network di collaborazioni con i gruppi accademici attivi nella ricerca avanzata nel campo della tecnologia formulativa e dello studio delle sostanze naturali costruito negli anni. In questo modo, le imprese possono giocare un ruolo da protagoniste nel grande processo di crescita registrato dal settore negli ultimi anni.

TECN.AV. ha, inoltre, sviluppato un patrimonio di competenze uniche nella selezione delle materie prime naturali e sostenibili e dei semilavorati in ambito chimico-farmaceutico, che costituiscono la chiave di volta per lo sviluppo di una nuova generazione di integratori, farmaci, dermo-cosmetici e preparazioni galeniche “4.0”.

Tra i punti di forza rientrano anche la grande attenzione alla qualità degli studi e della ricerca scientifica, il solido know-how, l’affidabilità confermata dalla scelta dei partner con cui affrontare le sfide, la serietà, la tutela della proprietà intellettuale propria e il rispetto di quella altrui.

Il tutto, in piena disponibilità a condividere con terzi, siano essi del mondo accademico o industriale, le idee e gli sforzi per raggiungere i risultati connessi a prevenzione, salvaguardia e promozione della salute del singolo e della collettività, puntando sull’innovazione e la digitalizzazione dei servizi.

Acido ialuronico funzionalizzato

Grazie alla formula brevettata dell’acido ialuronico funzionalizzato, di cui detiene il diritto di sfruttamento in esclusiva, TECN.AV. ha inoltre attualmente allo studio formulazioni che vantano sia una bioattività orale immediata, sia una bioattività duratura e prolungata nel tempo, applicabili in diversi campi del settore, da quello oculistico all’osteo-artritico.

Riguardo l’area nutraceutica TECN.AV. collabora con alcune società del settore per sperimentare e testare nuove formulazioni o reperire prodotti da immettere sul mercato nazionale o internazionale. Ha condotto 5 ricerche per conto di una primaria azienda farmaceutica italiana su tematiche specifiche.

Partnership per un supporto a 360°

Inoltre, in collaborazione con i propri partners, TECN.AV. si propone di progettare e realizzare sistemi digitalizzati per automatizzare le varie fasi del processo e di standardizzare la qualità, migliorando al contempo la raccolta, la catalogazione e l’elaborazione dei dati.

Al tempo stesso, grazie alla partnership con REIS Srl, le imprese che si rivolgono a TECN.AV. hanno a disposizione un supporto manageriale accurato e competente, che negli anni ha aiutato numerose realtà a crescere o a evitare crisi e che si occupa anche di studi di fattibilità e analisi economico-finanziarie per indirizzare al meglio ogni investimento.

Per maggiori informazioni, chiedere una consulenza ed entrare in contatto con il mondo di TECN.AV. è possibile visitare il sito internet www.tecnavsrl.it. Informazioni anche via mail a info@tecnavsrl.it, o ai numeri di telefono 06.3225715 e 06.54649234, per la sede di Roma; 0862.583252 per quella de L’Aquila.