L’estate lucana per tutti i gusti

Vi sono luoghi che restano impressi nell’anima, la cui bellezza singolare attecchisce in maniera unica e indescrivibile. La Basilicata, con i suoi paesaggi, i riti antichi, le tradizioni, la bontà del cibo, la cultura, il patrimonio storico artistico e i siti misteriosi da scoprire, è uno di questi: un richiamo ricco di fascino per il turista neofita, per gli abitanti locali e per coloro che conoscono il territorio ma vi fanno ritorno restandone ammaliati come fosse il primo sguardo. Ogni stagione offre uno spettacolo particolare, ma l’estate prende vita in una girandola incredibile di musica, sapori, celebrazioni, eventi e iniziative che coinvolgono gli avventori per la loro forza, attrattività ed eterogeneità.

Come scrisse Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli «La Lucania mi pare più di ogni altro, un luogo vero [...] La tensione interna di questo mondo è la ragione della sua verità: in esso storia e mitologia, attualità e eternità sono coincidenti». La varietà della Lucania permette di incontrare tutte le esigenze e ogni percorso regala sensazioni magiche e suggestive, per una bellezza fatta di opposizioni e diversità: mare e montagna, borghi e collina, usanze primordiali e innovazioni, arte antica e moderna, saggezza degli antenati e coraggio avanguardista.



Matera, fascino antico e divertimento assicurato

Un esempio ne è Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la città dei Sassi remota e ancestrale che pare stregare chiunque la guardi con i suoi sentieri sinuosi, la malìa dell’arte rupestre, le chiese e gli agglomerati di case e colori. Ma questa splendida città non è solo uno scrigno di storia e l’estate 2023 ne è la prova. Qualche esempio? Francesco Renga e Nek in concerto, il 2 agosto, nel contesto dell’Oversound Music Festival Matera (29 giugno – 25 agosto), dove presenziano anche Massimo Ranieri, i ComaCose e i Jethro Tull; il festival Estati D’Animo (17 giugno – 9 settembre), dove suonerà, il 7 agosto, Niccolò Fabi, per non parlare del Sonic Park Matera, dal 15 al 30 luglio, con le esibizioni di artisti internazionali del calibro di Placebo e Planet Funk, che faranno vibrare la notte del 16 luglio con un sound rock ed elettronico.

Fino al 29 luglio, imperdibile la mostra “Tiresia, il mito tra le tue mani”, dove la voce dell’indovino cieco guiderà i visitatori in un percorso multisensoriale e mitologico, mentre per gli amanti dell’arte moderna non mancano le occasioni, come la collettiva “Ultradizione” - TamTower Art Museum, fino al 25 settembre; “Sempre nuovo è… Scotellaro – Al bivio. La giovane scalmana di Rocco Scotellaro”, dedicata allo scrittore, poeta e politico lucano, fino al 21 settembre; oppure, presso gli straordinari ambienti dell’ipogeo Materasum, “Identità? – Mostra d’arte contemporanea di Angelo Aligia”, che presenta tre installazioni inedite, in materali plastici, realizzate dal maestro calabrese, aperta fino al 31 ottobre. Per gli amanti della tradizione, da non perdere “Il Cantiere del Carro Trionfale della Madonna della Bruna”, fino al 31 luglio, per immergersi in una festa antichissima e allegorica.

Le iniziative all’aria aperta, per un nuovo modo di vivere la natura

Il resto del territorio lucano non è da meno, e ovunque si possono trovare sagre, festival, degustazioni e iniziative di ogni tipo, per accontentare davvero tutti, dal grande al piccino, dal turista al partecipante locale; i parchi e il verde rivestono un ruolo speciale e la scelta è vastissima, all’insegna della gioia, della cultura e della natura. Tra i maggiori attrattori dell’estate troviamo il Cinespettacolo “La Storia Bandita”, una kermesse di teatro popolare e multimediale, presso il Parco della Grancia, per scoprire l’epopea del brigantaggio lucano; Campomaggiore Vecchio, “La città dell’Utopia” distrutta da una frana nel 1885 dove, attraverso un percorso audiovisivo guidato, i turisti sono accolti come in una fiaba tutti i sabati, domenica e festivi; il Parco museale Scenografico di un’altra affascinante città fantasma, Craco, visitabile fino al 31 ottobre; per passeggiate adrenaliniche il “Ponte alla Luna” a Sasso di Castalda e il “Ponte tra i due Parchi” a Castalsaraceno; il suggestivo “Volo dell’Angelo”, per librarsi, imbracati in tutta sicurezza, tra le vette delle Dolomiti Lucane, in località Castelmezzano e Pietrapertosa, dove è possibile effettuare, inoltre, la ferrata Marcirosa e il “Percorso delle sette pietre”. Ulteriori attrazioni sono i Parchi Avventura come quello di Albano di Lucania e il Lucania Outdoor Park ad Accettura, e per osservare le stelle: il Planetario ad Anzi, l’Osservatorio di Castelgrande,il centro di Geodesia spaziale di Matera o gli Orologi astronomici di Murgia Timone e Monte Croccia ma il soggiornare nel “bubble glamping” a Satriano di Lucania o in una stanza senza tetto ne The Orangery Luxury Retreat nella Rabatana di Tursi.



La costa ionica tra parchi, archeologia e spettacoli sensazionali

Da cornice fungono le coste, a sud-ovest il Tirreno che affaccia sul Golfo di Policastro e a sud-est lo Ionio che guarda il Golfo di Taranto. La costa ionica offre un ventaglio molto ampio di attività: parchi acquatici con scivoli da brivido o dove viaggiare attraverso il tempo, camminate in montagna, performance teatrali dal sapore cinquecentesco, con calanchi trasformati in palcoscenico e spettacoli “scaccia jella”, lidi attrezzati con ogni comfort, club nautici e spiagge dai fondali bassi circondate da dune e pinete. Nello specifico, all’altezza di Marconia-Pisticci, si trova l’Acquazzurra Park Metaponto, un’area dotata di scivoli e toboga fino ai 30 metri d’altezza, un vero veliero in legno d’ebano e uno spazio per il riposo nell’area Palm Beach simile a una laguna tropicale, mentre per chi desidera la pace del verde ci sono le 18 buche del Metaponto Golf Club, un’antica masseria che si estende per 80 ettari negli agrumeti della campagna, trasformata in uno dei campi da golf più belli del Sud Italia. Andando in direzione Monte Coppolo, invece, si giunge al Parco dei Crisciuni, dove è possibile gustare deliziosi pic-nic e dormire nel bosco nei bungalow del camping. E per i più piccini, la caccia a folletti, elfi, alberi parlanti e creature fatate nel Ledu Park. Imperdibile la scoperta della natura più selvaggia e incontaminata, presso i nove ettari del Bosco di Andriace, dove l’Archeoclub Italia Siritide ha ideato l’Archeoparco di Andriace, un luogo di archeologia sperimentale per imparare la storia camminando fra le ricostruzioni di villaggi neolitici, necropoli dell’età greca e accampamenti romani.

Se si è amanti del palcoscenico, allora sono gli eventi teatrali la proposta verso cui dirigersi, come la XXI Rassegna Teatrale nel Teatro Greco di Metaponto, risalente al IV sec,a.C. ove sedette il suo concittadino più famosi Pitagora, il Teatro dei Calanchi situato fra le argille millenarie di Pisticci, dove, nei fine settimana dal 4 al 27 agosto, artisti internazionali si esibiscono. Il plus è rappresentato dalla sostenibilità del progetto, che si configura a impatto zero per l’ambiente, dal momento che sfrutta l’energia fornita dai pannelli solari. Impossibile non lasciarsi coinvolgere dalla musica de “Il Metaponto Beach Festival” (17-18 agosto) al Castello Torremare di Metaponto. Imperdibile poi una visita a Valsinni, per la 34esima edizione dell’Estate di Isabella: il borgo si trasforma in un parco letterario in memoria della poetessa Isabella Morra, ricreando l’atmosfera del Cinquecento. Itinerante tra i vicoli del borgo è anche “Sogno di una notte a… quel paese”, dove, per quel paese, s’intende un piccolo centro medievale, Colobraro, arroccato a 700 metri sulla valle del Sinni, funestato da una fama sventurata. Che sia la verità o una semplice suggestione, oggi si usa l’arma dell’ironia per combattere la sfortuna e lo spettacolo sul paese “innominabile” ne è la riprova. Appuntamenti, infine, per gli amanti del cinema: il “Lucania Film Festival” a Pisticci (7-13 agosto) e il “Tour Cinemadamare” a Novasiri (13-19 agosto).



Scienza, salute, cinema… e brividi. L’altra faccia della costa tirrenica

La costa tirrenica è altresì ricca di parchi, festival e sapori da non perdere e, grazie a degli elementi naturali stupefacenti, è stato possibile realizzare un vero e proprio distretto della scienza e della salute, come il Micromondo di Nemoli, museo interattivo ed esperienziale dedicato alla scienza della Terra, affacciato sul Lago Sirino e dotato di un piccolo parco a tema; ideale per le famiglie, il Micromondo è un viaggio attraverso i segreti del Pianeta Terra lungo otto sale con effetti speciali, come la simulazione di terremoti ed eruzioni vulcaniche, e modelli tridimensionali, un viaggio del tempo dal Big Bang alla comparsa dell’uomo, attraverso la vita negli oceani e dei dinosauri. Altra bellezza locale, i crinali del Monte Serra Pollino, attorno a Trecchina, dove si trova il Parco delle Stelle a 1030 metri di altitudine, caratterizzato da una slittovia spettacolare, chiamata “Via Lattea”, con cui è possibile sfrecciare a bordo di un bob tra gli alberi.

Se sono i brividi quelli ricercati, perfetti la velocità della pista di tubing Synestesia e la mega altalena Big Bang, dotata di otto posti e un braccio rotante a 360 gradi, dove volare con vista sulle montagne e sul mare. Nei dintorni si può visitare il Santuario della Madonna del Soccorso, risalente al IX secolo, da cui ammirare un panorama di indicibile bellezza, mentre dalle profondità del Parco del Pollino sgorgano sorgenti ipotermali solforose che alimentano le Terme di Latronico, un vero toccasana grazie alla composizione delle acque.

Molteplici anche gli eventi a tema, in particolare di natura cinematografica come la manifestazione “Marateale” che quest’anno, dal 25 al 29 luglio, presenta dieci lungometraggi internazionali a tema ambientale. Intorno al 12 agosto infine, nelle verdi piazze di Trecchina, si festeggia il “Festival degli artisti di strada”, mentre dal 14 al 29 ottobre i sentori autunnali prendono vita, fra i castagneti della città-giardino, dove si svolge la “Sagra della Castagna”, uno dei tanti golosi eventi enogastronomici regionali che caratterizzano un ricco calendario: 28-29 luglio Sagra della podolica a Pescopagano; 29 luglio: Sagra dello zafferano - Ripacandida; 30 luglio-2 agosto: Castle Beer Festival - Filiano;1-2 agosto: Sagra della cipolla - Francavilla sul Sini;9-11 agosto: U Strittul ru Zafaran – Il vicolo del Peperone – Senise;9-10 Sagra del canestrato di Moliterno; 10-11 agosto: Lucanica Festival Porklandia – Picerno; 11-12 agosto: La sagra della Porchetta - Marsico Nuovo;12-13 agosto: Tipica - Percorso Enogastronomico" - Vietri di Potenza;12-13 agosto Alla ricerca dei sapori perduti', Spinoso; 12 agosto-14 agosto - Le Cantine Aperte 2023 -Sant'Angelo le Fratte;17 agosto: Giornata tipica del mietitore – Lu Muzz’c - Filiano ;18-19-20 agosto- Sagra del baccalà ad Avigliano; 30 agosto-1 settembre: Sagra del Pecorino di Filiano e prodotti lattiero caseari - Filiano; 21-22 settembre: Sagra dei fichi secchi - Miglionico (MT);19-20 ottobre: Sagra della 'Varola' – Melfi.

Per restare sempre aggiornati su tutti gli eventi estivi è possibile consultare il sito ufficiale www.basilicataturistica.it