Dare spazio al futuro: l'importanza della formazione

Diamo spazio al tuo futuro: è la promessa dell’Università degli Studi Roma Tre a chi sceglierà uno dei corsi di studi offerti dai 13 Dipartimenti in cui si organizza l’Ateneo. E c’è un appuntamento da segnarsi in agenda: 10 luglio, via Ostiense 133 (dove sorgono le torri che ospitano il Rettorato e gli uffici di Roma Tre), e via Ostiense 159 (dove ha sede il Dipartimento di Giurisprudenza) dalle ore 17. “Orientarsi a Roma Tre” è il titolo dell’evento con cui l'Ateneo favorisce l’incontro tra le nuove possibili matricole e i docenti, il personale delle segreterie e i tutor di Roma Tre, per conoscere le opportunità formative, le scadenze, i servizi, i requisiti per accedere ai Corsi di Laurea, ma anche alla Laurea Magistrale, e tanto altro.

Dalle ore 17 alle 20, sono previste le presentazioni dell'offerta formativa dei 13 Dipartimenti, presso le aule del Dipartimento di Giurisprudenza, in via Ostiense 159. Poi, a partire dalle ore 20 djset e musica dal vivo nei cortili di via Ostiense 133.

Una festa per conoscersi. Un’occasione per chiedere tutto quello che serve per fare una scelta importante per il proprio futuro. Saranno disponibili oltre cento corsi di laurea, divisi tra i 13 Dipartimenti: Architettura, Economia, Economia Aziendale, Filosofia Comunicazione e Spettacolo, Giurisprudenza, Ingegneria Civile Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche, Ingegneria Industriale Elettronica e Meccanica, Lingue Letterature e Culture Straniere, Matematica e Fisica, Scienze, Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Studi Umanistici.

Diamo spazio al tuo futuro: vuol dire trovare il percorso di studio più adeguato alle curiosità e alle aspettative di conoscenza e di competenze per affrontare la vita, di lavoro e non solo. Crescere in Università, a Roma Tre vuol dire studiare – 4 dei 13 Dipartimenti dell’Ateneo hanno ottenuto il riconoscimento di “Eccellenza” (Giurisprudenza, Ingegneria Industriale Elettronica e Meccanica, Scienze, Studi Umanistici) – ma anche confrontarsi, accogliere, includere.

Roma Tre prevede un supporto specifico per le diversità di ogni tipo, perché tutto diventi ricchezza per tutti. Prevede la possibilità di avere un posto sicuro dove seguire le lezioni, senza fare file e rischiare i posti in piedi. Prevede laboratori all’avanguardia. Prevede un’attenzione speciale per la cultura (il Teatro Palladium con il suo cartellone di spettacoli di ogni genere, cinema, balletto, teatro, musica, è una delle realtà collegate all’Ateneo). Prevede una radio di Ateneo, tra le più dinamiche e creative, Roma Tre Radio. Prevede un’attenzione speciale per lo sport, con la possibilità di utilizzare l’impianto dello stadio Berra.

E prevede uno sguardo sempre aperto alle nuove opportunità. Dopo il Covid una nuova attenzione alla formazione per le professioni della “salute” e della ricerca per la salute ha prodotto due nuovi corsi di laurea, in Farmacia e Ingegneria Biomedica. Con un forte spirito interdisciplinare.

L’Università Roma Tre ha sviluppato nel suo DNA una spiccata componente multidisciplinare e interdipartimentale. La stessa vocazione che ha consentito la nascita di queste due nuove proposte didattiche (la laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e la laurea triennale in Ingegneria Biomedica) che sono molto innovative nella loro offerta formativa.

Si tratta di una formula portata avanti con forza e convinzione, e rivelatasi vincente nei risultati, fondata com’è sulla integrazione di competenze ed esperienze attinte da docenti ed esperti di varia estrazione e formazione disciplinare e appartenenti a Dipartimenti diversi. Prova ne sia che ben 3 fra i Dipartimenti promotori delle principali iniziative nei due nuovi corsi di laurea – Scienze, Ingegneria Industriale Elettronica e Meccanica e Giurisprudenza – sono tra quelli che hanno ottenuto il riconoscimento dell’Eccellenza 2023-2027 da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.

La nuova proposta formativa arricchisce l’offerta scientifica accademica di lauree triennali e magistrali, master, che trovano sbocco nella variegata ricerca di base e applicata. Tra le più recenti attività in cui è coinvolta Roma Tre è appena il caso di rammentare la missione JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), in viaggio verso Giove e le sue tre grandi lune ghiacciate per scoprire se l’acqua che compone l’oceano al di sotto della crosta ghiacciata possa ospitare la vita.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito orientamento.uniroma3.it