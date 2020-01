Fiumicino, potenziato l'organico dei vigili urbani: in strada diciotto nuovi agenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pioggia di assunzioni nel comune di Fiumicino per il prossimo triennio. Si tratta di 51 persone, a tempo indeterminato, suddivise in diversi profili con particolare attenzione al reclutamento di 18 agenti di polizia locale. Annunciate in pianta stabile anche 7 figure appartenenti a categorie protette e selezioni che prevedono 6 posti riservati a contratti di “formazione lavoro” aperti ai giovani. «Da circa 2 anni stiamo lavorando per il carente organico comunale – afferma il sindaco Esterino Montino – e grazie alla riforma Madia oggi è stato possibile bandire i concorsi. Lo scorso anno abbiamo concluso la “stabilizzazione” di 56 tra educatrici e maestre. Da quest’anno provvederemo a incrementare il quadro dei dipendenti comunali, ai cui organici mancano in totale circa 200 unità, con 51 nuove risorse spalmate nel prossimo triennio». I bandi del concorso verranno pubblicati, a partire dal 4 febbraio, sia sul sito del Comune costiero che sulla Gazzetta ufficiale portando la scadenza della pubblicazione a 30 giorni anziché i canonici 15. Questi riguarderanno le nomine di dirigenti amministrativi, tecnici, funzionari e avvocati in possesso di laurea, mentre gli istruttori e gli agenti di polizia locale dovranno presentare il diploma di scuola media superiore.Il comune ha già affidato alla ditta sarda Ales srl il compito di effettuare le preselezioni dei molti candidati stimati che dovranno inviare il loro curriculum on-line e poi sottoporsi a esami scritti e orali. Per i vigili inserita anche la prova fisica. «Abbiamo deciso di rinforzare i numeri della polizia che più di altri settori dell’amministrazione ha carenza di organico – spiega l’assessore al Personale, Ezio di Genesio Pagliuca -. Un segnale di attenzione nei confronti della sicurezza nel nostro comune. Con queste assunzioni sale a oltre 100 il numero di persone assunte da questa amministrazione». È intanto scattata la selezione per incarichi di supplenza negli asili nido comunali, con una graduatoria valida sino al 31 luglio 2020, che riguarda i plessi: Il girasole, L’anatroccolo, L’allegro ranocchio, Il delfino curioso, L’isola che non c’è e il Pagliaccetto. Indetta anche una prova per il conferimento di 6 contratti formazione lavoro di istruttore amministrativo aperta a giovani dai 18 a 32 anni. La domanda di ammissione dovrà essere redatta in carta semplice e indirizzata al Comune di Fiumicino – Area servizi al Cittadino risorse umane, piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 entro e non oltre le ore 12.00 del 24/01/2020 oppure all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.