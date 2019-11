Boccioni, all'asta la scultura in bronzo simbolo del Futurismo: valore stimato tra i 3,8 e 4,5 milioni di dollari

Sarà battuta all'asta da Chistiès a New York domani, lunedì 11 novembre, con una stima che oscilla tra 3,8 a 4,5 milioni di dollari, «Forme uniche della continuità nello spazio», l'opera iconica dell'artista Umberto Boccioni (1882-1916). La scultura sarà la star della Impressionist and Modern Art Evening Sale, la vendita serale che apre la settimana delle grandi aste newyorchesi che richiamano collezionisti e mercanti d'arte da tutto il mondo. È la prima volta in quasi 50 anni che una delle sculture rivoluzionarie dell'artista appare sul mercato internazionale dell'arte: rappresenta una figura aerodinamica - in parte uomo, in parte macchina - che corre energicamente verso il coraggioso «nuovo mondo» immaginato dal movimento futurista, un mondo 'moltiplicatò per tecnologia, velocità e industrializzazione.

All'asta a Parigi una lettera in cui il marchese de Sade accusa la moglie di infedeltà



L'opera fu concepita nel 1913 ma venne realizzata solo nel 1972: tutti i calchi in bronzo di Boccioni sono postumi (l'artista morì in conseguenza delle fratture riportate da una caduta da cavallo a soli 33 anni). Il bozzetto originale della scultura in vendita è conservato nel Museo d'arte moderna di San Paolo del Brasile. Altri due esemplari della stessa opera realizzati nel 1931 sono al Museo del Novecento di Milano e al Museum of Modern Art di New York.

Ultimo aggiornamento: 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA