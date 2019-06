Terremoto in Francia, forte (e insolita) scossa nel giorno del solstizio: case danneggiate

Terremoto, una forte scossa è stata registrata in Francia nel giorno del solstizio d'estate. Il sisma, di magnitudo 5.2, con epicentro nel dipartimento Maine-et-Loire nel nord-ovest della Francia, è stato avvertito questa mattina alle 8.50 fino in Bretagna e in Aquitania. Popolazione in allarme da Bordeaux fino a Rennes, passando da Tours, nella regione della Loira. Nessun danno alle persone, qualche crepa negli edifici ma senza conseguenze.

«Questo tipo di sisma è poco frequente, senza essere eccezionale», ha detto all'agenzia France Presse, Jerome Vergne, fisico all'Ecole et observatoire des Sciences de la Terre (Università di Strasburgo/Cnrs). L'epicentro del sisma si trova nel dipartimento di Maine-et-Loire. Fenomeni del genere vengono avvertiti mediamente ogni «4 o 5 anni» in Francia, ma con una «certa variabilità», ha precisato l'esperto. Secondo quanto annunciato in mattinata dalla prefettura non ci sono danni «portati a conoscenza dei servizi dello Stato». «Questo tipo di sisma è poco frequente, senza essere eccezionale», ha detto all'agenzia France Presse, Jerome Vergne, fisico all'Ecole et observatoire des Sciences de la Terre (Università di Strasburgo/Cnrs). L'epicentro del sisma si trova nel dipartimento di Maine-et-Loire. Fenomeni del genere vengono avvertiti mediamente ogni «4 o 5 anni» in Francia, ma con una «certa variabilità», ha precisato l'esperto. Secondo quanto annunciato in mattinata dalla prefettura non ci sono danni «portati a conoscenza dei servizi dello Stato».

