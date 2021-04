Israele, crolla tribuna a raduno religioso: 44 morti e oltre cento feriti

Una tragedia di cui non sono ancora note le cause, forse una passerella scivolosa che ha fatto cadere decine e decine di persone che si sono letteralmente calpestate e sono rimaste uccise, le une sulle altre. Ci sono 44 morti e oltre 150 feriti nel bilancio provvisorio della tragedia accaduta durante una cerimonia ortodossa, stanotte sul Monte Meron, in Israele. Sei persone versano in condizioni critiche, 18 in condizioni gravi, otto in condizioni moderate, e 80 che sono state ferite leggermente. Tutto è iniziato verso l'una di notte durante il rito di accensione del falò per Toldot Aharon hasidim. I pellegrini erano vicino alla tomba del saggio rabbino Shimon Bar Yohai del II secolo, in mezzo a una folla enorme e densamente affollata. La cerimonia prevede la preghiera nel corso di tutta la notte, canti mistici e danze.

La polizia sottolinea il sovraffollamento dovuto alla presenza di circa 100mila persone, tra cui bambini. Il sovraffollamento ha fatto scivolare alcune persone, mentre altre sono cadute su di loro, provocando una fuga precipitosa, secondo un rapporto di Channel 12. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha parlato di un «pesante disastro».

La polizia ha cercato di trattenere la fuga, come appare dai video postati su Twitter.

Breaking: At least 28 dead, 100+ injured, after a platform collapsed at a festival in Meron, Israel. pic.twitter.com/fTmH4pPhTd — PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 29, 2021

Alcuni testimoni hanno accusato la polizia di aver bloccato l'uscita.

Il comandante del distretto settentrionale delle forze di polizia Shimon Lavi, che ha supervisionato le disposizioni di sicurezza al Monte Meron, ha detto di assumersi la responsabilità del disastro che ha portato alla morte di 44 persone dopo il crollo di una tribuna allestita per una festa religiosa sul monte Meron, in Israele. «Ho la responsabilità generale, nel bene e nel male, e sono pronto a sottopormi a qualsiasi indagine», ha dichiarato ai giornalisti. La causa della calca non è ancora nota, ha sottolineato Lavi, mentre alcuni testimoni hanno accusato la polizia di aver bloccato un'uscita. C'è un continuo «sforzo per raccogliere prove per arrivare alla verità», dice.

Il monte Meron è il punto più elevato del paese, si trova in Galilea, in Israele. Duecentocinquanta ambulanze hanno cercato di raggiungere i feriti, facendosi strada in una enorme folla di ebrei ortodossi. Lo stato di emergenza è stato proclamato dal vicino ospedale di Safed, in Galilea.

La festa di Lag Ba-Omer: cos'è e come si svolge

La festa prevede un pellegrinaggio annuale al Monte Meron per onorare gli insegnamenti del saggio Rabbi Shimon Bar Yochai. La festa segna il passaggio da un periodo di lutto a un periodo più gioioso. Secondo il Talmud, testo centrale dell'ebraismo rabbinico, Dio creò una piaga ai tempi di Rabbi Akiva che uccise 24.000 dei suoi studenti, lasciandolo solo con cinque. Uno dei cinque studenti rimasti era Rabbi Shimon bar Yochai. Mentre i primi 33 giorni dell'Omer sono segnati dal lutto per gli studenti che morirono, Lag B'aomer è letteralmente un cambiamento d'umore, poiché gli insegnamenti ebraici dicono che è il giorno in cui la piaga finalmente si concluse. C'è anche una tradizione tra gli ebrei hassidici di tagliare i capelli dei loro figli per la prima volta sul monte Meron, quando il bambino ha tre anni. I falò che i seguaci di Rabbi Shimon bar Yochai accendono rappresentano la luce spirituale della Torah, fanno parte della festa Lag Ba'omer che si celebra in tutto il mondo, ma in particolare sul Monte Meron.

