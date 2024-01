Mercoledì 24 Gennaio 2024, 12:46

Sale l’allerta in Australia per l’arrivo del ciclone Kirrily che dovrebbe colpire l’area di nord-est e che potrebbe causare inondazioni nello Stato del Queensland per tutta la settimana. Dovrebbe raggiungere il suolo nella notte di giovedì. Si prevedono venti con raffiche fino a 150 km/h.