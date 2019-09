Arabia Saudita, in fiamme la stazione dei treni superveloci per la Mecca: almeno 5 feriti

Almeno cinque persone sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in una stazione dei treni ad alta velocità a Gedda, in Arabia Saudita. Lo riferisce la tv statale locale, Al-Ekhbariya, mostrando l'alta colonna di fumo grigio causata dall'incendio.



Le autorità consigliano di stare lontani dalla zona e ai residenti di indossare mascherine se si esce di casa. La stazione è lungo la Haramain High Speed Rail, inaugurata lo scorso ottobre, che porta i passeggeri da Mecca a Medina (450 km). I treni viaggiano fino a 300 km all'ora. Il traffico è stato sospeso a tempo indeterminato.

