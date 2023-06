Martedì 20 Giugno 2023, 11:11

Il sole che, finalmente, splende alto nel cielo; l'acqua del mare, ancora un po' freschina, ma sempre invitante; gli sgargianti colori di ombrelloni e lettini, aperti e pronti a ricevere turisti e bagnanti. A Latina, come nelle altre località costiere, finalmente l'estate è arrivata e quello appena trascorso è stato il primo, vero fine settimana di caldo e bel tempo, e le famiglie hanno affollato il litorale. Spiagge piene, e pieni come un uovo anche i parcheggi del lido, dove è stato impossibile in alcuni orari, e difficile in altri, trovare uno stallo libero dove lasciare l'auto. Con soddisfazione, però, degli operatori balneari che hanno visto finalmente i loro stabilimenti pieni.

FOLLA

QUINTO CHIOSCO

TRAFFICO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È stata una giornata molto positiva - esordisce Giuseppe Pastore del chiosco (lato B) Appeal double view - ma ancora manca il pienone. Abbiamo avuto qualche turista da fuori, romani in particolare, ma mancano ancora gli stranieri che gli altri anni visitavano le nostre spiagge, come inglesi e tedeschi. Possiamo parlare, al momento, ancora di una clientela di prossimità, la stagione deve ingranare». Pastore sottolinea però anche alcuni problemi come, appunto, quello di traffico e parcheggi: «Sarebbe necessario far partire la navetta per accompagnare i turisti sul tratto B, perché altrimenti, esauriti i posti auto, la gente non arriva più». Il tratto B, oltretutto, è quello interessato dai crolli della duna in diversi punti, che hanno portato a vari restringimenti di carreggiata, tratti in cui è stato necessario eliminare gli stalli auto, riducendo la disponibilità (ieri mattina la Polizia locale ha elevato diverse multe a chi non ha rispettato i tratti con divieto di parcheggio).Sempre nel tratto B, il primo e il quinto furono quelli che, a metà maggio, subirono i roghi delle strutture. Se il primo ha potuto riaprire recuperando una preesistente struttura analoga, per il quinto, i cui titolari optano per una struttura alternativa, è ancora in attesa di una autorizzazione definitiva. Stamattina si terrà la riunione che si annuncia come quella conclusiva: se l'esito sarà positivo, il quinto chiosco potrà riaprire a breve.Come in passato, anche domenica, tra le 18 e le 20, si è nuovamente verificato l'ingorgo del rientro: tutti a bordo delle auto e via Lungomare (nel tratto a senso unico, da via Casilina a Foce Verde) e strada Sabotino si sono trasformate in un lungo serpentone di metallo rovente, con code anche di mezz'ora.«È stata una giornata positiva, con una bella presenza di turisti, la Marina si è fatta trovare ospitale - esordisce l'assessore alla Marina e ai Trasporti, Gianluca Di Cocco - ma certo, riconosciamo che ci sono dei problemi, che sono già all'attenzione dell'amministrazione. A causa delle strade chiuse per la situazione dei ponti, in pratica il traffico si scarica tutto su Strada Sabotino. Ma domattina (oggi, ndr), è già in programma un sopralluogo: abbiamo allo studio diverse soluzioni per snellire il traffico. Relativamente ai trasporti, al gestore Csc è già stato chiesto un preventivo per il servizio di navetta sul tratto B, che intendiamo far partire dai primi di luglio. Stiamo studiando anche la possibilità di far arrivare al parcheggio Vasco De Gama il bus della linea Sabotino-Massaro».Infine, il pagamento del parcheggio tramite app, cosa per cui diversi utenti si sono lamentati sui social: «L'app è scaduta, ma ho già dato indicazioni di ripristinare il servizio».