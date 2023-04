Domenica 2 Aprile 2023, 08:25

(LaPresse) Sospese nella notte, sono riprese all'alba le ricerche dei due scialpinisti torinesi dispersi sul Chateau des Dames, in Valtournenche, in Valle d'Aosta. Una valanga di vaste proporzioni è stata individuata dai soccorritori.