Leda, morta a 5 mesi di meningite. L'ultimo saluto alla piccola con fiori e palloncini bianchi

Martedì 7 Novembre 2023, 19:06

La meningite si è portata via la piccola Leda Canova a soli 5 mesi. Questo pomeriggio, 7 novembre, la famiglia l'ha salutata per l'ultima volta alla chiesa di Bresseo Treponti. La bara bianca era così piccola che bastavano due persone per portarla, senza sforzo. E alla fine della cerimonia sono stati lasciati volare in cielo dei palloncini.

La storia

Leda è morta ad appena cinque mesi. Entrambi i genitori, sono infermieri all’ospedale di Abano. Nulla lasciava presagire il micidiale manifestarsi dell’infezione. La piccola aveva cominciato a non sentirsi bene nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre. «La sua indisposizione – raccontava fra le lacrime il papà, Marco Canova - aveva dato luogo a qualche linea di febbre e qualche accenno di tosse. Le avevamo somministrato della tachipirina ed il farmaco poco dopo aveva dato effetto».

Ma il persistere del malessere, accompagnato da tosse e da qualche difficoltà respiratoria, aveva indotto i genitori a ricorrere, anche se solo per precauzione, alle cure dei sanitari della Clinica Pediatrica di Padova. «Dopo le loro prime cure – aveva continuato il papà – lo stato di salute di Leda volgeva ad un miglioramento. Sembrava che fosse stata solo affetta da una forma di brochiolite. Pur nella preoccupazione, non avremmo mai pensato al peggio».