Martedì 7 Novembre 2023, 09:29

Con la mancata proroga del Superbonus per il prossimo anno, rimangono poche strade per ottenere consistenti detrazioni per chi decide di ristrutturare: una di queste è il contributo per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, la cui soglia sarà però drasticamente più bassa nel 2024. I pagamenti devono essere tracciabili: sono perciò esclusi contanti o assegni bancari