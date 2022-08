Angela, maresciallo dei carabinieri, soccorre un uomo rapinato: l'abbraccio emozionante

Venerdì 12 Agosto 2022, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 18:32

L'abbraccio dopo la rapina e il video diventa virale. La storia viene raccontata dal profilo ufficiale dell'Arma dei Carabinieri. Eccola: «Il trauma per aver subito un’ingiustizia che si affievolisce in un abbraccio. Angela, Maresciallo dei Carabinieri, mentre percorreva in bici il Parco delle Cascine di Firenze ha soccorso un uomo che aveva appena subito una violenta rapina. Una rapida telefonata al 112 per chiedere i rinforzi dei colleghi (che hanno arrestato l’autore del reato) e poi la vicinanza, la protezione, la rassicurazione. Il senso del nostro servizio».