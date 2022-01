Agrigento, i volontari hanno ripulito la Scala dei Turchi dopo l'atto vandalico

Domenica 9 Gennaio 2022, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 15:36

Grazie al lavoro dei volontari di Mareamico (delegazione di Agrigento), della protezione civile di Realmonte e dei cittadini siciliani la "Scala dei Turchi" è tornata a splendere. "Ci ha aiutati anche la pioggia arrivata alla fine dei lavori" ha detto Claudio Lombardo che insieme ad altre decine di persone si è messo al lavoro per cancellare lo sfregio di alcuni vandali. Ieri la vernice rossa gettata per sfregio su un monumento naturale nazionale, oggi la passione e l'amore di decine di volontari per far tornare splendente questo gioiello della Sicilia e dell'Italia (Video Mareamico)