Caprarola, Palazzo Farnese si illumina con il colori dell'Ucraina

Palazzo Farnese si illumina con i colori della bandiera Ucraina. A Caprarola uno degli edifici più importanti del barocco ha voluto mandare un messaggio di sostegno al paese dove in queste ore si sta combattendo la guerra. "Solidarietà al popolo ucraino vittima dell'invasione russa" scrive la pagina ufficiale del comune in provincia di Viterbo che annuncia anche la manifestazione che si terra il 5 marzo alle 17: "Lanterne in volo per la pace” è la manifestazione contro la guerra in Ucraina che si terrà il 5 marzo, alle ore 17:00.

Punto di partenza Scuderie di Palazzo Farnese, arrivo e lancio delle lanterne ai piedi di Palazzo Farnese. Ritroviamoci uniti per condividere i temi che sono fondamentali per l'essere umano: la pace, dire no alla guerra e no alle armi".