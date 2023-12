Capodanno 2024, la tradizionale nuotata al lago Moossee di Moosseedorf in Svizzera

Nuotatori si preparano a entrare nell'acqua durante il tradizionale Nuoto di Fine Anno al Lago Moossee di Moosseedorf, Svizzera. Circa cinquanta bagnanti si sono riuniti presso il lago "Moossee" a Moosseedorf per fare un tuffo in temperature dell'acqua tra i 5 e i 6 gradi Celsius. Si narra che il bagno di fine anno porti via i vecchi peccati, consentendo al Nuovo Anno di iniziare con un corpo e una mente purificati. Il nuoto di fine anno è organizzato dal club invernale di nuoto "Ysheilige Moossse" e questa tradizione esiste dal 1999.