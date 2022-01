Salima Mukansanga è la prima donna arbitro in una partita in Coppa d'Africa

Martedì 11 Gennaio 2022, 11:26

La Coppa d'Africa accoglie la designazione del primo arbitro donna. Salima Mukansanga ha infatti fatto parte della "squadra" arbitrale del match tra Guinea e Malawi

HISTORY! 🤩



Salima Rhadia MUKANSANGA becomes the 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗪𝗢𝗠𝗔𝗡 to 𝗘𝗩𝗘𝗥 officiate at the #TotalEnergiesAFCON.



Making Women proud.

Making Africa proud. pic.twitter.com/cbaLJOGUtE — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 11, 2022

Originaria del Ruanda, la 33enne ha arricchito così il suo curriculum dopo aver diretto le gare alle Olimpiadi 2020 di Tokyo, ai mondiali femminili 2019 in Francia, a quelli Under 17 nel 2018 e alle qualificazioni olimpiche Under 23.