Dai peccati capitali a Jimi Hendrix, tutto è in ballo al Festival Equilibrio: all'Auditorium dal 7 febbraio

Al via il 7 febbraio (fino al 25) al Parco della Musica il festival di danza contemporanea Equilibrio: tre settimane, 11 serate, 15 coreografe e coreografi, 4 prime italiane, due performance per famiglie e una Notte all’Auditorium per bambini e bambine, e poi ancora flash mob, talk e video. Per l’inaugurazione The Seven Sins: i sette peccati capitali interpretati da sette coreografi, Aszure Barton, Sharon Eyal, Goeck, Marcos Morau, Hofesh Shechter, Sasha Waltz e Sidi Larbi Cherkaoui che diresse le prime edizioni del festival. Il 9 il testimone passa a Virgilio Sieni con Le tue labbra (dal Cantico dei Cantici con musiche dal vivo di Roccato); l’11 Bayadere di Michele Di Stefano e dall’16 al 19 al teatro Argentina Ink, spettacolo del visionario Papaioannou. Giro di pista (ballo per famiglie), con Ambra Senatori e Marc Lacourt il 19, mentre il 20 riflettori su Preljocaj che presenta in prima italiana Deleuze/Hendrix, fantasia su Spinoza con musiche di Hendrix. Dubois il 22 e gran finale il 25 con Sciarroni e la sua rilettura (con Folk-s) dei balli popolari bavaresi.