Aida all'Opera di Roma dal 31 gennaio al 12 febbraio: diverse sfumature di colore sui volti dei cantanti, ma, contro la pratica del blackface, nessuno è nero

Un dramma intimo prima ancora che glorioso e patriottico. Con quest’idea il Direttore musicale dell’Opera di Roma Michele Mariotti si accosta alla nuova produzione del capolavoro di Giuseppe Verdi firmata da Davide Livermore, in scena al Teatro Costanzi da martedì 31 gennaio a domenica 12 febbraio. Aida è interpretata dal soprano bulgaro Krassimira Stoyanova, nella parte di Radamès è impegnato il tenore Gregory Kunde, Amneris è il mezzosoprano Ekaterina Semenchuk, Amonasro è il baritono Vladimir Stoyanov, mentre il basso Riccardo Zanellato è Ramfis. Nella parte della sacerdotessa è impegnata Veronica Marini, in quella del Re Giorgi Manoshvili, mentre Carlo Bosi interpreta il Messaggero. Diverse sfumature di colore sui volti dei cantanti, ma nessuno è Nero: scelta registica contro la pratica del blackface, trucco scuro sul viso degli interpreti, vietato dal 2015 al Met di New York e riproposto nel 2022 all'Arena di Verona con l'Aida di Anna Netrebko