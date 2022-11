Roma, concerto di Revman a Corviale: chi è l'agente scelto Vitale con la passione per il rap

Chi è il rapper Revman? Figlio di Salvatore Vitale, Agente dell’Ufficio Scorte di Palermo, tra il 1988 e il 1997, e di Caterina Malizia, protagonista del celebre scatto “La Bambina con il Pallone” di Letizia Battaglia. Sebastiano Vitale, in arte Revman, è un rapper e cantautore italiano nato a Palermo il 09 Aprile 1990. Agente Scelto della Polizia di Stato presso la Questura di Milano, segue le orme del padre Salvatore (impegnato nei servizi di scorta a Palermo e balzato agli oneri delle cronache nel 2016, per aver soccorso in piena notte, mentre si trovava in aggregazione all’ispettorato Vaticano, una donna che stava partorendo in Piazza San Pietro a Roma), abbracciando la sua vocazione per il senso di Stato, il sentimento di giustizia e lo spirito di servizio verso la collettività.