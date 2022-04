Noemi Letizia: «I guai iniziati con Silvio, ora basta fango su di me»

«Ero solo un’adolescente quando mi sono ritrovata al centro di uno scandalo di dimensioni nazionali, costretta a fare i conti con una storia troppo grande per la mia età. Un’età in cui c’è poca consapevolezza e non sai se quello che stai facendo è giusto o sbagliato. Lo fai e basta e alle conseguenze non ci pensi proprio». Noemi Letizia, quella delle “cene eleganti” a Villa Certosa, protagonista del “Casoriagate” - quando nel 2009 l’allora premier Berlusconi arrivò a sorpresa alla sua festa dei 18 anni in un locale sulla circumvallazione - ha appena citato in giudizio un centinaio di persone.