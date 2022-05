Maurizio Battista alla casa museo Franco Califano ad Ardea

Il comico romano Maurizio Battista ha voluto visitare la casa museo di Franco Califano nel centro storico di Ardea, perdendosi tra foto, spartiti, lettere e mobili appartenuti al "poeta" della canzone romana morto nove anni fa. Un omaggio alla memoria del grande artista, ma anche un tuffo nel passato tra aneddoti, ricordi e battute. «Si scrive solitudine, si legge libertà: nessuna frase mi descrive meglio, con tre ex mogli all'attivo» ha detto Battista. «Non ho ricordi personali purtroppo con Franco Califano, non l'ho conosciuto. Le sue canzoni sono tutte profonde, ma secondo me la più bella in assoluto è "Tutto il resto è noia". È una poesia», ha ripetuto sfogliando alcuni spartiti in mostra insieme al pianoforte del Maestro.