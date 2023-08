Larissa Borges è morta per un arresto cardiaco: era un influencer di fitness

Larissa Borges, influencer del fitness, è morta tragicamente lunedì dopo aver subito un doppio arresto cardiaco: le cause, al momento, restano sconosciute. La donna brasiliana aveva 33 anni. La famiglia ha confermato la sua scomparsa in un post sulla sua pagina Instagram. «Il dolore di perdere qualcuno così giovane e così gentile, è travolgente. Siamo devastati», hanno scritto i parenti in lutto. «I nostri cuori sono spezzati». La famiglia ha aggiunto che la star dei social ha «combattuto coraggiosamente» per la sua vita. Secondo i media locali, la donna era stata ricoverata in ospedale il 20 agosto dopo aver subito un arresto cardiaco mentre era in viaggio a Gramado. Borges successivamente è entrata in coma per una settimana.