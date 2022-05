Giacomo Cavalli è il nuovo fidanzato di Diletta Leotta? Ecco chi è il modello che avrebbe preso il posto di Can Yaman

Nessuna conferma, ma neanche nessuna smentita, da ottobre Diletta Leotta e Giacomo Cavalli sembra stiano insieme e le foto ora lo confermano. nessuna effusione pubblica ma su Diva e Donna i due passeggiano allegramente e felicemente tra le vie di Milano. Ma chi è il giovane che ha fatto breccia nel cuore dell'ex di Can Yaman?

Giacomo, classe '93, ha due anni in meno di Diletta è nato a Brescia e ha una laurea in economia e Gestione Aziendale. Figlio del velista Beppe cavalli, giacomo ha iniziato a fare il modello dopo essere stato notato in aereoport da un talent scout vista la sua somiglianza con Simon Nessman. Ora continua a lavorare nel mondo della moda ma il suo sogno è diventare un manager di successo.