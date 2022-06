La sua vita è cambiata da quel tragico 17 aprile del 2019. Ora le giornate di Gabriele Marchetti sono una routine fatta di noia e ore che non passano perché non può far nulla, nessuna attività. «Sono completamente privo di autonomia», con queste parole Marchetti racconta la sua "seconda vita" dopo l'incidente avvenuto a "Ciao Darwin" nel gioco dei rulli del Gendorme, che lo ha lasciato paralizzato.