Francesco Valdiserri, 18enne travolto e ucciso da un'auto all'Eur

Dramma nella notte sulla via Cristoforo Colombo a Roma. Un ragazzo che avrebbe compiuto 19 anni a novembre, Francesco Valdiserri, figlio di due giornalisti del Corriere Della Sera Luca Valdiserri e Paola Di Caro, è stato travolto e ucciso mentre camminava sul marciapiede della laterale in direzione Gra all'altezza di via Giustiniano Imperatore da una Suzuki Swift guidata da una giovane donna forse ubriaca (accertamenti sono in corso).