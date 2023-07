Emerson Fittipaldi, svaligiata la villa nel Bresciano: danno da 250 mila euro circa

Brutta sorpresa per l'ex pilota di F1. Svaligiata la villa di Emerson Fittipaldi, 75 anni, il brasiliano tra i più grandi piloti della storia delle quattro ruote. L'ex campione del mondo, al momento del furto nella sua tenuta a Soiano (Brescia), non era in casa. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera nelle pagine bresciane, il bottino, in gioielli e Rolex, ammonta a circa 250 mila euro. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Salò (Brescia). Fittipaldi non è l'unica leggenda della Formula 1 a vivere nel Bresciano: a Desenzano, infatti, vive René Arnoux.