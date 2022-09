Can Yaman e Chillemi, la nuova coppia della tv: dal 30 settembre in onda "Viola come il mare"

Can Yaman e Francesca Chillemi sono la coppia dell'anno, almeno in tv. I due attori, reduci da un red carpet veneziano che ha lasciato senza fiato i fan, sono pronti a gustarsi la messa in onda della nuova fiction di canale 5: Viola come il mare. Una storia d'amore in cui un poliziotto (Can) e una giornalista (Francesca) si innamorano. A far dar cornice l'esclusiva Sicilia. La serie inizierà il 30 settembre.