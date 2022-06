Ana de Armas ha scelto l'Italia per le sue vacanze estive. Sul suo profilo social ha condiviso alcuni dei suoi scatti più belli. Tra la gita in barca ai Faraglioni e un salto a Napoli per provare la pizza, l'attrice sta vivendo a pieno uno dei posti più belli al mondo. E per i fan, anche uno scatto "hot", che gli è valso migliaia di like.

