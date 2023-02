Terremoto Turchia, bambina salva dopo aver passato tre giorni seppellita sotto le macerie

In Turchia i terremoti hanno colpito una popolazione stimata di circa 13,5 milioni di persone in 10 province, di cui più di un terzo è rappresentato da bambini. Il terremoto di magnitudo 7,7 a Kahramanmaras ha causato gravi distruzioni in 10 province. Migliaia di edifici sono stati completamente distrutti. Oggi le squadre di soccorso hanno raggiunto İkra, 7 anni, che ha vissuto gli ultimi tre giorni seppellita tra le macerie di un edificio completamente distrutto a Kahramanmaras. Dopo diverse ore è stata liberata ed è stata portata immediatamente in ambulanza, accompagnata da applausi.