Terremoto in Nepal, almeno 128 morti

Le vittime del terremoto avvenuto nell'ovest del Nepal sono 128. Lo hanno comunicato le autorità nepalesi, così come riporta l'agenzia di stampa indiana Pti. I feriti, secondo i media, sono centinaia. Il sisma ha colpito i distretti di Jajarkot e West Rukum. «Il primo ministro Pushpa Kamal Dahal ha espresso il suo profondo dolore per la perdita di vite umane nel terremoto di venerdì notte e ha mobilitato tutti gli organismi di sicurezza per il salvataggio e il soccorso immediati», si legge in un post dell'ufficio del premier nepalese su X.

