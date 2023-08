La Germania dichiara guerra alla popolazione invasiva di rana-toro

Il dipendente dell'agenzia di conservazione della natura dello stato tedesco della Renania-Palatinato si è fatto fotografare mentre tiene tra le mani una rana toro nordamericana (Lithobates catesbeianus) di circa quattro anni presso un lago vicino a Germersheim, in Germania. Negli ultimi due anni, la Direzione Strutturale e di Approvazione Regionale Sud (SGD Sued) ha combattuto la specie "invasiva" nelle acque della regione del Palatinato meridionale per conto dell'Autorità per la Conservazione della Natura. Con una lunghezza massima di fino a 20 cm, la rana toro è considerata una delle specie di rane più grandi al mondo. A causa dei suoi "effetti avversi sugli ecosistemi, come la predazione su piccoli mammiferi, pesci, uccelli, anfibi, rettili e insetti e come portatrice del fungo chitride", la rana toro è stata inserita dalla Commissione dell'UE nel 2016 nell'"elenco dell'Unione" come specie invasiva.