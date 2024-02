Germania, al via lo sciopero anche nel trasporto locale

Dopo lo sciopero negli aeroporti in Germania, al via quello dei trasporti locali in tutti gli stati federali tranne la Baviera. Lo sciopero è indetto per rivendicazioni salariali. Coinvolte oltre 130 compagnie di trasporti pubblici locali (autobus, tram, metropolitana) e fino a 90mila dipendenti. Lo sciopero ha causato notevoli disagi, con la sospensione di diversi servizi di trasporto pubblico e la paralisi delle attività presso il deposito. La situazione è parte di una serie di azioni sindacali che hanno interessato anche altri settori, come il personale di sicurezza aeroportuale, causando ieri la cancellazione di centinaia di voli e notevoli disagi per i passeggeri