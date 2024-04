Israele, attacco aereo: raso al suolo il consolato iraniano a Damasco. L'Unione Europea: «No a escalation»

Netanyahu dice che l'attacco in cui sono stati uccisi sette operatori dell'ong World Central Kitchen a Gaza «è stato un tragico caso in cui le nostre forze hanno colpito senza intenzione gente innocente». «Siamo in contatto con i governi coinvolti e faremo di tutto per assicurare che questo non accada più», ha aggiunto. L'Ue si dice «allarmata» dal presunto attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco. «Un'ulteriore escalation nella regione non è nell'interesse di nessuno», ha detto un portavoce. Il portavoce del Cremlino parla di «un atto di aggressione» e una «violazione della legge internazionale». La Guida suprema dell'Iran Khamenei ha promesso che «il malevolo regime di Israele sarà punito».