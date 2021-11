Greta e gli altri ragazzi: il corteo a Glasgow per il clima e contro «le parole vuote» dei potenti

«Questa Cop26 è un festival del Global Green North - ha detto Greta Thunberg nel corso delle manifestazioni in corso a Glasgow -. Una celebrazione del bla bla bla, ma la gente più colpita resta inascoltata». «I fatti però non mentono - ha proseguito Greta -. Abbiamo bisogno di un drastico e immediato taglio delle emissioni. Ma dobbiamo cambiare fondamentalmente la nostra società. La crisi climatica nasce dal principio che chi ha di più ha il diritto di sfruttare gli altri. Ma questo non si dice alla Cop, è sgradevole. Meglio ignorarlo». Si stima che al corteo nel cuore della città scozzese abbiano partecipato almeno diecimila persone.