Spettacolo a Venezia, le Frecce Tricolori sorvolano la Laguna

Meraviglia sui cieli di Venezia. Questa mattina gli abitanti del centro storico si sono allarmati per un forte frastuono, poi, alzati gli occhi in alto hanno potuto ammirare lo spettacolo delle Frecce Tricolori in volo sopra la laguna. La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sorvolato la città dalle 9:15 alle 11:30.

«Oggi la scia bianca, rossa e verde della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare ha dipinto di il cielo di Venezia». Così la Regione del Veneto, in una nota, racconta del passaggio sui cieli della laguna delle Frecce Tricolori. Si sottolinea che sono sfrecciate sopra il Ponte di Rialto e sopra la Chiesa di San Giorgio Maggiore «per segnare il primo appuntamento del percorso in preparazione all'evento Olimpico di Milano Cortina 2026». Le Dolomiti Venete e più precisamente Cortina, saranno sede dello Sci Alpino Femminile e delle discipline del bob, skeleton e slittino, oltre ad essere una delle tre venue dei giochi paralimpici del 2026. Le date delle gare olimpiche si svolgeranno tra il 6 e il 22 febbraio 2026.