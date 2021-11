Torino, tensione al corteo degli anarchici in piazza Savoia: lanci di bottiglie e petardi contro la polizia

​Torino, momenti di tensione si sono verificati durante un corteo degli anarchici. I dimostranti hanno tentato di imboccare correndo una via laterale del centro storico che in quel momento non sembrava presidiata dalle forze dell'ordine. Un cordone di poliziotti del reparto mobile si è parato contro all'improvviso e li ha respinti, in piazza Savoia. I manifestanti hanno lanciato bottiglie e un grosso petardo.

No Green pass, a Trieste corteo prova a raggiungere piazza Unità: respinto. A Milano aggredita una troupe