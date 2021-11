Non si ferma l'ondata di maltempo che sta flagellando la Sicilia e, in particolare, la provincia di Trapani. Le zone più colpite sono quelle dei Comuni di Castelvetrano e Mazara del Vallo dove il personale del Sfa (soccorritori fluviali alluvionali) è dovuto intervenire per salvare alcune persone rimaste bloccate dall'acqua. Coinvolta nell'ondata anche la costa di Agrigento. Auto trascinate dal fango e finite in voragini a Sciacca.