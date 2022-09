Latte, prezzi alle stelle: si va verso 2 euro al litro

«L'inflazione sfrenata ha effetti drammatici sul portafoglio delle famiglie e sui bilanci delle imprese agricole.Tutta la filiera agroalimentare, e in particolare il settore lattiero-caseario, continuano a pagare l'aumento dei prezzi trascinato dai rincari energetici, rendendo i costi di produzione sempre più insostenibili per stalle e aziende e vanificando di fatto sacrifici e sforzi di agricoltori e allevatori, alle prese anche con la lunghissima siccità che ha già causato danni accertati per oltre 3 miliardi». Così il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini che si unisce «ai ripetuti appelli degli industriali al governo, come l'ultimo lanciato oggi da Granarolo e Lactalis sul prezzo del latte, che rischia di superare 2 euro al litro per il consumatore ma certo non a vantaggio del settore primario, che continua a sobbarcarsi oneri di produzione fuori misura, dal +27% dei mangimi al +61% di energia elettrica e carburanti».

«Il caro-energia è arrivato davvero a livelli insopportabili. Siamo in piena emergenza con migliaia di aziende che rischiano di chiudere - aggiunge ancora il presidente Cia - e ora più che mai, bisogna rafforzare le misure previste dal Decreto Aiuti bis, ma soprattutto serve tenere alta l'attenzione lungo la catena del valore e della distribuzione, immaginando più risorse, strumenti straordinari e interventi strutturali contro il caro-energia sui campi e lungo la filiera». Infine l'appello: «È assolutamente necessario - conclude Fini - scongiurare altri aumenti e rischi di speculazione sui prezzi al dettaglio che né le aziende né i consumatori possono accettare».