Chi è e come sta Pablo Marì, difensore del Monza accoltellato al centro commerciale di Assago

C'è anche il calciatore spagnolo del Monza Pablo Marì tra le persone ferite questa sera a coltellate nel centro commerciale Milanofiori di Assago (Milano). L'atleta, secondo quanto si apprende, è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, dove sta per essere raggiunto dall'amministratore delegato del club Adriano Galliani e dal tecnico, Raffaele Palladino. Il giocatore, prelevato in prestito dall'Arsenal, è cosciente e non sarebbe in gravi condizioni.