Manuel Ntube morto in bici travolto da auto pirata a Ferrara

Giocava a calcio nelle giovanili del Padova il 16enne morto ieri sera a Ferrara, travolto da un Suv mentre era in sella a una bici. Si chiamava Manuel Lorenzo Ntube. La società veneta esprime cordoglio per il giovane difensore, tesserato per la formazione under 17: «L'intera società biancoscudata con i propri tifosi partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari ed agli amici di Manuel». Un ragazzo di un anno più grande che era in strada vicino a Manuel, sempre in bicicletta, è ricoverato in prognosi riservata.