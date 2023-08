Incidente in A4, scontro fra tir e pullman: almeno trenta persone coinvolte, numerosi bambini

Incidente in A4, scontro fra un camion frigo e un pullman turistico: almeno trenta persone coinvolte, tra cui numerosi bambini.

La corriera ha centrato in pieno un tir polacco, che trasportava frutta e verdura, era affollata di turisti ucraini che stavano rientrando nel loro paese. Non è ancora stato accertato da dove fossero partiti. Quando i vigili del fuoco di tutti i comandi della zona, arrivati sul posto con una decina di mezzi e l'elicottero Drago decollato da Mestre, hanno raggiunto il luogo dell'incidente, hanno trovato una trentina di passeggeri, doloranti, ma usciti autonomamente dal bus.

C'erano, invece, l'autista e una mezza dozzina di altri viaggiatori - tra cui almeno un bambino - che erano imprigionati nelle lamiere contorte del bus. I pompieri hanno liberato prima i 4 feriti più gravi, affidandoli a due diverse equipe mediche giunte con l'elisoccorso Fvg. Sono stati trasferiti d'urgenza in Pronto soccorso negli ospedali veneti e friulani, per almeno un paio le condizioni sono definite critiche. Un'ulteriore decina di persone ha riportato ferite a causa dello schianto ma non sono in pericolo di vita.