Grandine e fango, l'ondata travolge due donne in casa: ricoverate in ospedale, morto il loro cane

L'ondata di grandine e fango ha trovolto la loro casa mentre le due donne erano a letto. Quel fango e la grandine hanno sfondato la porta della casa delle due donne, madre e figlia, in fondo a una discesa, a Senna Comasco.

Dopo le 4 è iniziata la violentissima grandinata

Le donne, madre e figlia di 91 e 62 anni, sono state colte all'improvviso mentre erano a letto dalla valanga di ghiaccio, che ha ucciso il loro cane.

Le due donne ricoverate in ospedale

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e sanitari che hanno portato le due donne in stato di ipotermia all'ospedale Sant'Anna.

La prognosi per la madre, ora al pronto soccorso, è riservata mentre la figlia, che era in uno stato maggiore di ipotermia, si trova in terapia intensiva.