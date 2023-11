Foglie ed erbacce a due passi dal centro, nessuno interviene

Tra via San Lorenzo e piazza Risorgimento, a Frosinone, si sono accumulate foglie ed erbacce. Siamo a due passi dal centro storico, nei pressi tra l'altro della caserma della Guardia di Finanza, ma evidentemente il servizio di pulizia è un optional. In alcune immagini si vede la stessa area quando le foglie erano ancora verdi, nel mese di ottobre, e adesso. Situazione che va risolta, perché oltre al decoro il fogliame in caso di pioggia intasa i tombini con conseguenze facilmente immaginabili.